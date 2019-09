Eva Longoria: Sohn Santiago verzaubert auf der Pariser Fashion Week

Der 15-monatige Sohn von Eva Longoria, Santiago Enrique Bastón, stahl seiner Mama am Samstag im Rahmen der Paris Fashion Week gewaltig die Show.

Während des Finales bei einem Loréal-Event nahm Longoria den kleinen Wonneproppen mit auf den Laufsteg. Der Junge gab seiner Mutter ganz glücklich jede Menge zuckersüßer Küsse. Dann schlief er offensichtlich geschafft von den ganzen Eindrücken gemütlich und friedlich in ihren Armen ein.

Der ehemalige Desperate Housewives-Star machte bei dem hochkarätig besetzten Event eine elegante Figur, als sie dort in einem schwarzen Midirock in Lederoptik erschien. Sie kombinierte dazu einen stylischen, schwarzen, langärmligen Rollkragenpullover. Ein Paar kniehohe dunkle Stöckelschuhe rundeten den schlichten Look ab.

Auf dem Weg über den Teich nach Paris nutzte die 44-Jährige, die den kleinen Santi gemeinsam mit Ehemann José Bastón hat, Instagram, um die Follower an ihrer Reise teilhaben zu lassen.

In einem Video sagte sie: „Leute, es ist mein erster Flug nach Europa mit Santi. Wir waren zwar schon in Europa, aber er ist da noch nicht gelaufen. Ich habe viele leise Spielsachen gekauft, um ihn auf diesem zehnstündigen Flug zu beschäftigen“.