Fashion: Die schönsten Looks der Gucci-Gala

Am Samstagabend tummelten sich die größten Stars aus Musik, Film und Mode bei der „LACMA Art + Film“- Gala in Los Angeles. Der Charity-Event wurde dieses Jahr von der Luxus-Marke Gucci gesponsert. Selbstverständlich ließen es sich die prominenten Gäste da nicht nehmen, in ihren schickesten und ausgefallensten Gucci-Looks über den Roten Teppich zu stolzieren.

Hier sind die tollsten Outfits des Abends.

Jared Leto als Siebziger-Cowboy

Der sowieso stets sehr gut angezogene Schauspieler bewies gestern Abend mal wieder seinen ausgeprägten Sinn für Mode. Der „Suicide Squad“-Star und sehr eifersüchtige Joker trug ein Jackett in Altrosa mit breitem, auffälligen Revers in Schwarz und Gold. Ein ebenso mutiges Fashion-Statement lieferte seine elegante schwarze Schlaghose.

Gekürt wurde der Look mit tollen Details, wie der coolen orangen Sonnenbrille und den weißen Cowboy-Boots. Man kann es nicht anders sagen, als dass Jared Leto (47) auch mit seinen beinahe 50 Jahren auf dem Buckel immer noch ein echter Leckerbissen ist.

Salma Hayek als glitzernder Traum in Pink

Die nur 1.57 Meter kleine Schauspielerin brachte in dem rosa Glitzerkleid ihre wunderbaren Kurven fantastisch zur Geltung. Das taillierte Kleid mit hohem Beinschlitz bestach mit seiner glamourösen Einfachheit.

Aktuell dreht Salma Hayek (53) im Übrigen ihren ersten Marvel-Blockbuster ab. An der Seite von Angelina Jolie (44) und Richard Madden (33) kommt sie im November 2020 mit „Eternals“ in die Kinos.

Billie Eilish: Streetstyle statt Red Carpet-Robe

Musik-Sensation Billie Eilish (17) zog auch auf der „LACMA Art + Film“- Gala ihr eigenes Ding durch. Statt in eleganter Robe erschien sie im Gucci-Pyjama auf dem Roten Teppich. Sie besuchte den Event gemeinsam mit ihrem Bruder Finneas O’Connell (22).

Ihren coolen Streetstyle kürte die Sängerin mit fetten Accessoires. Die dicke Hornbrille, die üppige Kette und die klobigen Plateau-Schuhe passten rein objektiv zwar null zusammen, funktionierten aber nichtsdestotrotz als Gesamtlook.

Donald Glover: Fashion-Pionier von Kopf bis Fuß

Genau wie der schon bereits genannte Jared Leto (47) gehört auch Donald Glover (36) zu den wenigen Männern in Hollywood, die sich in Sachen Mode auch mal etwas trauen. Statt für ein simples schwarzes Jacket, mit dem man nichts falsch machen kann, entschied sich der „König der Löwen“-Star für eine auffällige Jacke aus Satin mit Blumenmuster in silbrigen Rosatönen. Darunter trug er eine sehr weibliche Schluppenbluse, die sogar ein bisschen Brust zeigte.

Abgerundet wurde der Look mit roten Lackschuhen mit Goldschnalle, die den 1,75 Meter großen Entertainer um gute sechs Zentimeter größer schummelten.

Naomi Campbell im feurigen Bond Girl-Look

Wir fragen uns, warum das Naomi Campbell (49) eigentlich noch nie als Bond-Girl engagiert worden ist? Das Supermodel hätte definitiv das Zeug dazu. In ihrem roten, halbdurchsichtigen, hautengen Glitzerkleid von Gucci verschlug sie auf der Gala allen den Atem!

Die Catwalk-Königin aus den Neunzigern, die in Großbritannien aufwuchs, arbeitet statt am Filmset, seit einigen Monaten sehr intensiv mit Künstlern aus Mode und Musik auf Afrika, insbesondere aus Ghana zusammen.

