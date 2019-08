Fashion Nova: Die coolste Wühltisch-Mausi-Marke für Frauen mit Kurven

Sonntag, 4. August 2019 21:20 Uhr

Diese Marke für wenig Geld müssen Frauen mit Kurven auf dem Schirm haben! Auch Cardi B (27) ist ein riesiger Fan von Fashion Nova!

Frauen mit Kurven – sei es mit breiteren Hüften á la Jennifer Lopez (50), mehr von allem wie Kim Kardashian (38) oder ein paar Extra-Kilos auf den Rippen wie Ashley Graham (31)- kennen das Problem: Es gibt nur wenig sexy Mode für sie auf dem europäischen Markt. Läden wie H&M und Zara bieten selten Mode, die die Kurven in all ihrer Schönheit ohne einen Funken Scham in Szene setzt.

Die Rettung für wenig Geld heißt Fashion Nova! Das Label aus den USA bietet Klamotten speziell für sogenannte „thick girls“ – Frauen mit ordentlichen Schenkeln, einem gewaltigen Po und gut Holz vor der Hütte. Zu den treuen Fans des Labels gehören die kurvenreichen Schönheiten Kylie Jenner (21), Cardi B und Khloé Kardashian (35).

Zugegeben, die Ästhetik des Labels wirkt zum Teil recht „plastic“, aber am Ende ist alles nur eine Frage des Stylings.

Schüttel deinen Speck!

Insbesondere Fashion-Victims, die ein paar Kilo mehr auf den Rippen haben, sollten dem Online-Store von Fashion Nova einen Besuch abstatten. Das Label erlangte seinen großen Erfolg nämlich vor allem dadurch, dass es Frauen mit Übergewicht dazu inspiriert, sich und ihre Kurven als sexy wahrzunehmen.

Statt langen, verhüllenden Kleider, bietet es sexy Sets, die 90 Kilo wie ein leckeres Sahnetörtchen mit einer Portion Selbstbewusstsein on top aussehen lassen!

Auf ihren Kosten kommen auch Fans von Cardi B. Die Rapperin ist seit Jahren eng mit dem Label verbunden. Seit 2018 entwirft die junge Mutter ihre eigene Kollektion für Fashion Nova!

