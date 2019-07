Fashion Week: Star-Auflauf bei „Riani“

Donnerstag, 4. Juli 2019 12:48 Uhr

Am Mittwochabend präsentierte Designer „Riani“ seine neueste Kollektion auf der Berliner Fashion Week unter dem Motto: House of Rianistas. Das wollten sich allerhand Promis natürlich nicht entgehen lassen, auf dem roten Teppich herrschte regelrechter Star-Auflauf mit internationalem Flair.

Inspiriert von den verschiedensten Einflüssen des Reisens steht das Hotel, als Ort der Begegnungen und Erfahrungen im Leben der Rianista, im Mittelpunkt und wird so zum zentralen Schauplatz des Kollektionsthemas. Dieses schafft mit cleanen Naturtönen und leichten Materialien gekonnt Kontraste zu zarten Pastellfarben und Defilees im Farbverlauf. Abgerundet durch all-White Looks als besondere Sommer-Highlight-Klassiker.

Gleich zu Beginn werden die Gäste von acht international renommierten Stepdancern als Opening Act entführt. Diese stimmen die Gäste auf die bevorstehende Show ein und vermitteln den Riani Spirit direkt zu Beginn der Show.

Das waren die Gäste

Matthias Schweighöfers Freundin Ruby O. Fee kam ohne ihren Freund, dafür hatte sie sich für ein sexy Leo-Kleid entschieden. „GZSZ“-Schauspielerin Chryssanthi Kavazi kam mit Kollegen Gamze Senol und präsentierte ihren süßen kleinen Babybauch.

Die amtierende Dschungelkönigin Evelyn Burdecki wackelte auf dem roten Teppich mit ihrem Popo und war wie immer super gut gelaunt. Designerin Barbara Becker, US-amerikanische Schauspielerin Anne Heche mit neuem Partner Thomas Jane, Schauspielerin Sonja Gerhardt, Plus Size Model Angelina Kirsch, Influencerin Paola Maria, Model Jana Ina Zarrella, Männermodel Nico Schwanz und Tänzerin Katja Kalugina und Schauspielerin Katy Karrenbauer.

Nach der Fashionshow ist vor der Aftershow Party, die fand im Anschluss in der Grace-Bar am Kurfürstendamm statt, bei leckeren Häppchen gab und kühlen Drinks wurde bis spät in den Abend gefeiert.