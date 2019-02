Gisele Bündchen: Seltener Auftritt mit Tom Brady

Freitag, 22. Februar 2019 13:10 Uhr

Gisele Bündchen und Tom Brady haben bei der „Hollywood for Science“-Gala einen echten Wow-Auftritt hingelegt. Das lag natürlich in erster Linie an dem Topmodel, die in ihrem weißen Kleid absolut umwerfend aussah.

Dennoch war der gemeinsame Gang über den Roten Teppich eine Seltenheit, Gisele und Tom zeigen sich selten zusammen auf Veranstaltungen, das überlässt er meist seiner schönen Frau. Doch für die Gala haben die beiden eine Ausnahme gemacht.

Seit zehn Jahren verheiratet

Das hat vermutlich einen bestimmten Grund, das Model gehörte an dem Abend zu den glücklichen Preisträgern der Gala. Für den Abend entschied sie sich für eine bodenlange weiße Robe mit eleganten Cape-Anhang von Stella McCartney und schlichte High Heels von Nicholas Kirkwood.

Tom Brady und Gisele sind seit 2006 zusammen, heirateten drei Jahre später. Kurz darauf kam das erste gemeinsame Kind auf die Welt. 2012 folgte eine Tochter. Obwohl das Paar in wenigen Tagen den zehnten Hochzeitstag feiert, sind sie noch verliebt wie am ersten Tag – Bussis auf dem Roten Teppich inklusive.