Gwen Stefani wird als Stilikone ausgezeichnet

Gwen Stefani erhält bei den „E! People’s Choice Awards 2019“ den Preis als Mode-Ikone. Die 50-Jährige Sängerin, die eine Reihe an Modelabels besitzt, ist „so dankbar“ als Preisträgerin ausgezeichnet worden zu sein. Die Trophäe erhält sie allerdings erst nächsten Monat im Rahmen der Award-Verleihung.

In einer offiziellen Pressemitteilung erklärte Stefani: „Es ist eine unglaubliche Ehre, den diesjährigen Fashion Icon Award bei den „E! People’s Choice Awards“ zu erhalten. Als Künstlerin, Musikerin und Unternehmerin hat Mode für mich immer als kreatives Mittel gedient, um meiner Persönlichkeit und Musik Ausdruck zu verleihen“, so die 50-Jährige.

„Ich bin so dankbar, diesen Preis zu erhalten, und bin weiterhin von denen inspiriert, die außen stehen und ihren einzigartigen Stil und ihre Individualität mit Begeisterung annehmen.“ Die „No Doubt“-Frontfrau wurde wegen ihres zeitlosen und „einzigartigen“ Sinns für Stil als Preisträgerin ausgewählt.

Quelle: instagram.com

Nachfolgerin von Victoria Beckham

Jen Neal, die Vorsitzende von E! News, Live Events und Lifestyle Digital, fügte hinzu: „Gwen Stefani ist eine globale Musikkünstlerin, deren einzigartiger typischer Stil und deren Individualität die Zeit überbrückt haben. Sie übertrug ihren Erfolg in der Musik mit Leichtigkeit auf das Modedesign und gründete zahlreiche beliebte Lifestyle-Marken und wegen ihrer vielen Errungenschaften sind wir stolz, sie zu unserer Preisträgerin der E! People’s Choice Award Fashion Icon-Trophäe ernennen zu können.“

Im vergangenen Jahr erhielt das ehemalige „Spice Girl“ Victoria Beckham (45) den Preis als Mode-Ikone. Als die Designerin ihn entgegen nahm, würdigte sie auch ihre Vergangenheit als Teil der legendären Girlgroup. Mal sehen, ob auch Gwen bei der diesjährigen Verleihung im Barker Hangar in Santa Monica am 10. November auf „No Doubt“ Bezug nimmt…