Janelle Monae: Die Schuhe von Christian Louboutin sind soooo außergewöhnlich

Janelle Monae findet, dass Schuhe von Christian Louboutin „wahre Kunst“ sind. Die ‚Hidden Figures‘-Darstellerin verriet, dass sie bei ihren „einprägsamsten“ Momenten auf dem roten Teppich immer die Kreationen des Designers trug.

Gegenüber dem ‚Hollywood Reporter‘ hatte die Darstellerin erklärt: „Bei vielen meiner einprägsamsten Momente auf dem roten Teppich hatte ich Louboutins an. Die letzten zwei Jahre bei der Met Gala trug ich meine Lieblingsvariante der Schuhe, die Plateau-Wedges. Ich liebe es… Für mich ist das wahre Kunst.“

„Er schaut über den Tellerrand hinaus“

Die 34-jährige Sängerin fügte schwärmend hinzu: „Die Art und Weise, wie er sich einen Schuh vorstellt, ist außergewöhnlich. Sein kreativer Ansatz, der über den Tellerrand hinausschaut ist das, was ihn von anderen Designern unterscheidet und was uns alle in seine Welt der Magie und Wunder eintauchen lässt.“