Jenna Dewan: Schwanger und wunderschön wie noch nie

Jenna Dewan (38) erwartet mit ihrem neuen Freund Steve Kazee, mit dem sie seit 2018 liiert ist, ihr erstes gemeinsames Baby. Die Baby-News kamen recht überraschend, schließlich sind die beiden erst rund ein Jahr liiert.

Bei den „People’s Choice Awards“ am Sonntagabend in Los Angeles zeigte sich die hochschwangere Schauspielerin in einem bezaubernden roten Kleid, mit passendem Lippenstift. In der typischen „Ich bin schwanger und halte meinen Bauch“-Pose strahlte sie um die Wette und posierte für die Fotografen.

Zweites Kind

Für den Gang über den roten Teppich wählte die schwangere und wunderschöne Jenna ein bodenlanges, trägerloses Kleid. Die Haare trug sie in voluminösen Wellen und erinnerte damit an eine Hollywood-Diva aus den 20er-Jahren.

Für ihren Freund Steve Kazee ist es das erste Kind, Jenna Dewan hat mit ihrem Ex-Mann Channing Tatum die sechsjährige Everly. Tatum ist aktuell mit Sängerin Jessie J liiert, Nachwuchs ist da vorerst nicht geplant.