Jennifer Anistons „Friends“-Figur bekommt eigene Mode-Kollektion

Ralph Lauren bringt eine Business-Kollektion heraus, die von ‚Friends‘ inspiriert ist. Die neue Linie des Designers basiert auf dem Stil von Jennifer Anistons Serien-Figur Rachel Green und wird bei Bloomingdales zu bestaunen sein.

Das Kaufhaus feiert mit einer besonderen Präsentation das 25. Jubiläum der Sitcom und die Kollektion entstand in Kollaboration mit Warner Bros. Consumer Products.

Die 90er sind zurück

Die Teile der Ralph Lauren-Linie basieren auf einigen der typischen Merkmale, die Rachels Stil besonders machten, die über zehn Staffeln als Teil der Serienhandlung sowohl für Ralph Lauren, als auch für Bloomingdales arbeitete.

Der Designer verpasste den Kleidungsstücken, zu denen Lederhosen und -röcke, Polo-Shirts, gestreifte Hosenanzüge und Samtjacken gehören, ein modernes Update. Erhältlich ist die Kollektion, die unter dem Label Polo Ralph Lauren und Lauren Ralph Lauren vertrieben wird, ab umgerechnet rund 135 Euro.

In einem Statement erklärte die Marke: „Die Kollektion feiert die Rolle der Marke in der Serie. Genau wie ‚Friends‘ sich als Liebling der Zuschauer über die vergangenen 25 Jahre herausstellte, reflektiert diese Kollektion Ralph Laurens zeitlosen Stil und seine Archetypen, die für die moderne arbeitende Frau weiterhin ein Standard sind.“

Im Bloomingdales-Gebäude in New York City können ‚Friends‚-Fans aber nicht nur Rachels Kleidung erstehen, sondern auch eine Nachbildung des berühmten Treffpunkts der fünf „Freunde“ besuchen – das Café ‚Central Perk‘, in dem Besucher eine kostenlose Tasse Kaffee erwartet.

Außerdem gibt es eine Kopie von Rachels Büro zu bestaunen. Die Rachel Green-Kollektion ist auch im Internet und in Geschäften von Ralph Lauren erhältlich.