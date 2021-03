Kanye West: Neue Yeezy-Sneaker in einer Minute ausverkauft

07.03.2021 21:25 Uhr

Unfassbar. Obwohl Kanye West die Fans weglaufen, verkaufen sich seine Schuhe immer noch wie geschnitten Brot.

Seit der Wahlniederlage im November hört man so gut wie gar nichts von Kanye West (44). Zwar ist er aufgrund der Scheidung von seiner Noch-Ehefrau Kim Kardashian (40) in aller Munde, der Rapper selbst schweigt allerdings beharrlich.

Heute gab es endlich News von ihm. Der Musiker droppte seine neuen Yeezy-Sneaker.

Das neue Modell, der „Yeezy 450″ schlug ein wie eine Bombe. In rekordverdächtigen 60 Sekunden war der Sportschuh restlos ausverkauft.

Kanye West schafft es immer wieder. Er polarisiert, er provoziert, er sorgt für Entrüstung – aber seine Schuhe, seine Mode und seine Musik bleiben absolute Bestseller.

Mit dem Yeezy 450 bleibt sich der 21-malige Grammy-Gewinner definitiv treu. In Sachen Design setzt Kanye West immer wieder neue Maßstäbe. Er bringt Schuhe auf den Markt, die es in dieser Art schlichtweg noch nicht gibt.

So auch sein neustes Modell. Der Sneaker sieht echt abgedreht aus und ist definitiv Geschmackssache. So manchen erinnern die Designer-Schuhe aber eher an Wan Tans.

Did anyone get their hands on the Yeezy 450s today? If not, you can find them in the frozen aisle pic.twitter.com/MZhu47dEIR

— First We Feast (@firstwefeast) March 6, 2021