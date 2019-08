Kate Hudson über ihr Fashion-Label: „Erschwingliche Preise sind wichtig“

Diane von Fürstenberg ist Kate Hudsons Stil- und Businessikone. Die Schauspielerin hat soeben ihre Fashion-Marke HappyXNature herausgebracht und erklärte nun, sie fände die Designerin sehr inspirierend.

In einem Interview mit dem ‚Grazia‘-Magazin erzählte Kate Hudson: „Sie ist unglaublich selbstbeherrscht und ich finde sie ist eine sehr inspirierende, starke Frau. Sie lebt ihr Leben auf ihre eigene Weise und ich finde es toll, bei ihr zu sein.“

Gut und günstig

Die 40-Jährige gab außerdem zu, eine Fashion-Marke zu kreieren, die umweltbewusst und günstig ist, sei eine echte Herausforderung gewesen. Die Blondine gab an: „Erschwingliche Preise sind wirklich wichtig, aber ich habe gemerkt, dass die Verwendung von verantwortungsvoll gewonnenen Materialien, Kleidung sehr teuer macht. Wenn man eine Firma gründet, muss man auf die Umwelt achten und was man ihr zusetzt. Die Fashion-Industrie steht direkt an zweiter Stelle bei der Schädigung der Umwelt.“

Die Filmproduzentin enthüllte zudem, sie habe ein paar Probleme gehabt, als Geschäftsfrau ernst genommen zu werden. „Wir müssen immer in irgendeiner Weise dagegen ankämpfen, als Hofnarr gesehen zu werden. […] Das verändert sich momentan etwas, was toll ist, aber ich denke, jeder Künstler würde mir zustimmen, dass es immer ein schwerer Kampf ist.“