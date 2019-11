Kate Moss (45) steht für Weihnachts-Kampagne vor der Kamera

Kate Moss steht für die neue Kampagne von Coach vor der Kamera. Das 45-jährige Supermodel wurde von Fotograf Juergen Teller für das New Yorker Label in einem dunkelroten Kleid abgelichtet. Dazu trägt Moss einen schwarzen Ledergürtel, wobei sie sich auf einem umgefallenen Weihnachtsbaum ausruht.

Das wichtigste Accessoire der Fotoreihe ist natürlich die neueste Version der ‚Kat Saddle Bag‘, das Aushängeschild der Marke. Neben Kate standen auch Rapperin Megan Thee Stallion, Model Fernanda Ly sowie die Schauspieler Miles Heizer und Yara Shahidi für die Kampagne Modell. Mit ihrer Weihnachtswerbung wollen die Verantwortlichen bei Coach eine typische Party in New York nachstellen.

Darum geht’s

Ein Sprecher erklärte in einem Statement: „Die Kampagne folgt einer Gruppe von Nachtschwärmern, die sich zu einer Impromptu-Party in einem New Yorker Haus treffen. Die magische Stimmung der Jahreszeit einfangend, präsentiert es den Glauben ans Zusammenkommen für die Festtage sowie den inklusiven, authentischen Geist von New York. Man sieht den Cast in fröhlichen, ungefilterten Szenen, die den Geist der Verspieltheit im Haus und die authentische Selbstverwirklichung zeigen, die New York City definiert.“

Die berühmte Party-Besetzung ist außerdem im Video ‚Wonder For All‘ zu sehen. Im letzten Jahr war das Gesicht der Coach-Weihnachtskampagne Sängerin Selena Gomez.