Katie Holmes: Über diesen Internet-Titel freut sie sich besonders

Katie Holmes ist geschmeichelt, eines der modischen Vorbilder für den Herbst zu sein. Seit ihrer Trennung von Hollywoodstar Jamie Foxx wurde die 40-jährige Schauspielerin immer wieder in atemberaubenden Outfits gesehen.

Im Internet wird sie seitdem als Modeikone der bunten Jahreszeit gehandelt. In einem Interview vor ihrem Auftritt beim ‚Hoka One One‘-Panel in New York sagte Katie dazu: „Es ist wirklich sehr nett. Ich versuche immer, passend zu allen Gelegenheiten angezogen zu sein und gleichzeitig Spaß zu haben.”

Quelle: instagram.com

„Ein Teil der Freude entsteht durch Mode“

Der ehemalige ‚Dawson’s Creek‚-Star ist das Gesicht vieler Fashion-Marken. Zudem probierte sie sich mit ihrer Freundin, der Stylistin Jeanne Yang, bereits selbst als Designerin aus, als die beiden das Label ‚Holmes & Yang‘ auf den Markt brachten, das 2014 geschlossen wurde.

Holmes ist dementsprechend kein unbeschriebenes Blatt in der Modewelt, trotzdem arbeitet sie immer mit einem Stylisten zusammen, um ein zweites Paar Augen auf ihre Style-Ideen werfen zu lassen.

Sie erzählt: „Ich arbeite auch mit einem Stylisten, das hilft auf jeden Fall, denn ich kenne nicht alles, was da draußen passiert. Ich verlasse mich auf andere Leute, die mir helfen und mit denen ich zusammenarbeite. Wir schießen Ideen hin und her und sowas. Ich bin sehr glücklich, in einem kreativen Beruf arbeiten zu dürfen, und ein Teil der Freude entsteht durch Mode – es zu genießen, neue Designer tragen zu dürfen. Ich habe Spaß damit.“