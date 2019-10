Kim Kardashian launcht 2. SKIMS-Kollektion: Formende Schlüpfer bis 4XL

Kim Kardashian Wests SKIMS Kollektion wird ab dem 15. Oktober erhältlich sein. Der ‚Keeping Up With The Kardashians‘-Star stellte die zweite Kollektion seiner Shapewear-Marke vor, die in wenigen Tagen veröffentlicht wird.

In ihrer Story auf Instagram gab Kim Kardashian bereits eine Vorschau einiger Teile und verriet: „Das ist meine essenzielle Unterwäsche und Loungewear, die aus ultraweicher Baumwolle besteht und bald erhältlich sein wird.“ Die Kollektion von SKIMS verspricht „coolen Tragekomfort für den Alltag“.

In einer Pressemitteilung hieß es: „Die Kollektion ist an Kardashians Lieblingsstücke zum Entspannen daheim angelehnt und beinhaltet essenzielle T-Shirts, Tanktops, Leggings, Slips, BHs und Unterwäsche, die aus weichen und natürlichen Materialien in gedeckten, schmeichelnden Farben gehalten sind. Klassische Modelle wurden neu interpretiert, um coolen, alltäglichen Tragekomfort mit High-Tech-Halt zu bieten und sind wegen der Baumwolle auf natürliche Weise atmungsaktiv.”

Von XXS bis 4XL

Die Kollektion wird in den Größen von XXS bis 4XL und in fünf verschiedenen Farben angeboten – Bone, Mineral, Iris Mica, Soot und Kyanite. Die Preise beginnen ab umgerechnet rund 16 Euro für den Dipped Thong, während der Balconette-BH umgerechnet ca. 50 Euro kosten wird.

Zu einem Bild der Kleidungsstücke schrieb sie zu der Zeit auf einer ihrer Social Media-Plattformen: „Meine Fans und Follower sind eine riesengroße Inspiration für mich – ich höre immer auf ihr Feedback und ihre Meinungen und bin so dankbar dafür, dass sie mit mir Ideen für einen neuen Markennamen teilten. Ich habe es mir gut überlegt und gründlich darüber nachgedacht und freue mich, den Launch von SKIMS Solutionwear anzukündigen.“