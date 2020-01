Kylie Jenner ist auf das Netz gekommen

Erst vor wenigen Tagen präsentierte sich Kylie Jenner ihren Insta-Followern in einem besonders gewagten Outfit. Der Einteiler im Netz-Look bedeckte nämlich lediglich die Intimzonen der Beauty-Queen. Nun postete die Milliardärin erneut ein Schnappschuss, auf dem sie einen ähnlichen Look trägt.

Während das Partyoutfit, das die 22-Jährige zuvor trug hautfarben und deutlich feinmaschiger war, wagte sich die US-Amerikanerin nun in ein Teil, das zumindest auf den ersten Blick nicht ganz so sexy wirkt aber dennoch genauso auffällig ist. Das mag zum einen an dem knalligen Orange liegen, zum anderen aber auch an dem engen Schnitt, der wirklich jede Kurve betont.

Quelle: instagram.com

So kommt es bei den Nutzern an

Zu dem Post schrieb der Reality-Star „Kleiderschrank ausmisten.“ Ob sie das Schmuckstück behalten hat, ist demnach also nicht ganz klar. Ihr Ausgeh-Look stand ihr jedenfalls um einiges besser. Viele der Follower wünschen sich ebenfalls, dass die junge Mutter das Outfit aussortiert hat.

Quelle: instagram.com

Allerdings nicht deswegen weil sie das Teil so schrecklich finden, sondern weil sie es dem US-Star gerne abnehmen würden um es selbst zuu tragen. „Gib es mir“ kommentierte deswegen ein Nutzer.