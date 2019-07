Kylie Jenner: Stormi ergattert erstes Cover auf „Harper’s Bazaar“

Dienstag, 2. Juli 2019 21:54 Uhr

Stormi Jenner ist gerade mal anderthalb Jahre alt und posiert bereits jetzt auf dem Cover der legendären Modezeitschrift „Harper’s Bazaar“. Gemeinsam mit ihrer Großmutter Kris Jenner (63), sowie ihrer Mutter Kylie Jenner (21) bildet sie das Cover der arabischen Juli/August-Ausgabe.

Manche Models träumen ihr ganzes Leben davon einmal auf dem Cover einer berühmten Modezeitschrift zu landen. Stormi scheint sich mit ihren 17 Monaten noch nicht einmal bewusst zu sein, welche Ehre ihr aktuell zu Teil wird. Doch Stormi ist nicht alleine auf dem Titelblatt abgebildet. Gemeinsam mit Großmutter Kris Jenner und Mutti Kylie guckt die Kleine etwas verdutzt in die Kamera. Ein Familienfoto der etwas anderen Art.

Allerdings dreht sich nicht nur das Titelblatt der arabischen „Harper’s Bazaar“ um das drei Generationen umgreifende Trio aus dem Jenner-Clan. Gegenüber der Modezeitschrift, gab die aktuell jüngste Milliardärin der Welt ein exklusives Interview mit Kris Jenner, in welchem sie vor allem über das Leben als Mutter spricht. Zudem gibt sie Einblicke in ein Leben ohne Privatsphäre.

Trotz ihrer erfolgreichen Karriere, tut Kylie Jenner demnach alles dafür, um noch genügend Zeit für ihre kleine Tochter zu haben: „Ich nehme mir die Woche frei und verbringe mehr Zeit mit Stormi, oder ich mache gerne Ausflüge, wenn ich mich überfordert fühle“ , so die 21-jährige, die sich gerne eine Auszeit mit ihrer Tochter nimmt.

„Ehrlich gesagt, ich kann mich nicht an eine Zeit erinnern, in der ich Privatsphäre hatte, weil wir unsere Show begonnen haben als ich 9 war“, so Kylie. „Ich habe das Gefühl, ich bin darin aufgewachsen, und so habe ich eine Lebensweise gefunden, die für mich angenehm ist…”

Kindheit im Luxus

Vater der kleinen Stormi Jenner ist Sänger Travis Scott (28). Seit 2017 sind die beiden ein Paar. Doch das Paar wird oftmals für seinen Erziehungsstil kritisiert. Alleine Stormis Kinderwagen, soll umgerechnet rund 11000 Euro gekostet haben. Kein Wunder, denn der Wagen stammt vom italienischen Luxuslabel Fenti. Allerdings kommt der Kinderwagen nicht immer zum Einsatz. Während andere Mütter ihre Kinder im Wagen kutschieren, trägt Kylie ihre Tochter in einer Gucci-Handtasche im Wert von umgerechnet 700 Euro durch die Gegend. Wer hat der hat.

Die meisten Einnahmen macht Kylie Jenner mit ihrer eigenen Kosmetikfirma. Zudem sahnt die US-Amerikanerin einen Werbedeal (zum Beispiel für Adidas) nach dem anderen ab, wodurch die Kassen zusätzlich gefüllt werden. Durch das Cover-Shooting mit der arabischen Harper`s Bazaar, dürften es wohl noch einige US-Dollar mehr geworden sein.