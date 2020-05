Lady Gaga verkauft jetzt pinke Tangas

Lady Gaga hat einen pinken Tanga auf den Markt gebracht. Die 34-jährige Musikerin bereitet sich auf die Erscheinung ihres sechsten Studioalbums vor, das „Chromatica“ heißt und am 29. Mai erscheint. Als Teil der Veröffentlichung der brandneuen Platte wird Gaga einen Tanga-Slip und einen Jockstrap in limitierter Auflage in ihrem Online-Geschäft verkaufen.

Die skandalösen Unterwäsche-Designs sind beide in pinker Farbe gehalten und tragen einen „Chromatica“-Schriftzug. Fans, die die Produkte erwerben, werden zusätzlich Zugang zu einer digitalen Version des Album der Sängerin erhalten, wenn dieses Ende diesen Monats erscheint.

Quelle: instagram.com

Es gibt auch Shirts und Jogginghosen

Für diejenigen, die sich nicht für die gewagte Unterwäsche interessieren, bietet Lady Gaga eine konservativere Variante der Designs an, die in der Form von Slips zur Verfügung stehen. Die schöne Künstlerin bietet außerdem eine Reihe von T-Shirts, Sweatshirts, Jogginghosen und Accessoires an, die an ihre neue Platte angelehnt sind.

Gaga ist für ihren sehr experimentierfreudigen Modestil bekannt und erklärte im letzten Jahr, dass sie aufgrund ihrer Outfits oftmals als „merkwürdig“ abgestempelt wird.