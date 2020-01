Lana Del Rey: Ihr Grammy-Kleid war ein Kaufhaus-Schnäppchen

Lana Del Rey kaufte ihr Grammy Awards-Kleid in einem Shoppingcenter. Die Sängerin war gerade in einem Einkaufszentrum unterwegs, als sie durch Zufall auf das silberne Vintage-inspirierte Kleid stieß. Eigentlich hatte sie bereits ein anderes Outfit für die Grammy Awards in Los Angeles, doch bei dem Anblick des glitzernden Kleides konnte die 34-Jährige einfach nicht widerstehen.

Sie berichtete ‚Entertainment Tonight‘: „Ich hatte eigentlich ein anderes Kleid, und mein Freund und ich sind dann in ein Shoppingcenter, um einen Gürtel für ihn zu kaufen. Und dann hab ich es gesehen und mich verliebt, deshalb ist das jetzt ein Last Minute-Kleid. Aber ich liebe es!“

Lana del Rey, die mit ihrem sechsten Studioalbum ‚Norman F***ing Rockwell‘ keinen Grammy für das Beste Album des Jahres einheimsen konnte, gab zu, dass sie bei dem Kleid ein paar Veränderungen vornehmen musste, damit es an der Hüfte passte. Sie erzählte: „Ich hab’s genau hier ändern lassen. Wissen Sie, ein bisschen hier und ein bisschen da… Wir machen das alles möglich.“

Kleid passte zu ihrem Freund

Sie kombinierte das Kleid mit High Heels in einem ähnlichen Farbton. Die ‚Video Games‘-Sängerin war auf dem roten Teppich im Staples Center in Los Angeles nicht alleine – an ihrer Seite war ihr Freund Sean Larkin, mit dem sie seit September letzten Jahres zusammen ist. Der 46-Jährige arbeitet als Polizist in Oklahoma und ist Amerikanern als Reality-TV-Star bekannt.

Quelle: instagram.com

Als Interviewer sie darauf hinwiesen, dass ihr silbernes Kleid gut zur Haarfarbe ihres Freundes passen würde, lachte die Sängerin und sagte: „Ja, das ist echt cool.“ Das Paar lief händchenhaltend über den roten Teppich und die 34-Jährige zeigte sich sehr froh über ihre Begleitung: „Ich bin glücklich.“ Das Pärchen hatte seinen ersten Auftritt in der Öffentlichkeit vor zwei Tagen auf der Pre-Grammy Gala im Beverly Hilton Hotel.