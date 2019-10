Lauren Conrad packt ihr ganzes Leben in ihre Kollektionen

Lauren Conrad will mit ihrer neuen Kollektion ihr Leben widerspiegeln. Die 33-jährige TV-Darstellerin hat zum zehnjährigen Jubiläum ihrer Lifestyle-Marke „LC Lauren Conrad“ eine Modekreation geschaffen, die Bezüge zu ihrem bisherigen Leben aufweist.

Über ihre Designs erklärt Conrad: „Wir starteten als Kleidungslabel und wurden dann eine Lifestyle-Marke. Es ist wirklich schön, mit dieser Marke aufzuwachsen. Sie spiegelt die Meilensteine in meinem Leben wider“, so die US-Amerikanerin.

Vielversprechende Ankündigung

„Wir machten eine Schwangerschafts-Reihe, als ich schwanger war. Immer wenn etwas in meinem Leben passiert ist, sagten wir ‚Lass uns darüber reden, das sollte sich in der Kollektion zeigen‘, das ist wirklich cool. Ich glaube, wenn ich weiter wachse und mein Leben sich verändert, dann wird sich das auch weiter in den Designs zeigen”, erzählte sie zudem.

Quelle: instagram.com

Die Jubiläumskollektion soll nun das Label als Ganzes einfangen, wie die ‚The Hills‚-Darstellerin gegenüber dem „People-Magazin“ weiter erklärte. „Die Jubiläumskollektion ist von allem, wofür diese Marke steht, inspiriert. Ihr werdet das durch die Farbgeschichte und die Verzierungen, die Stoffe und die Silhouetten sehen. Es ist eine konzentrierte Kollektion unserer Ästhetik und ich freue mich sehr darüber. Es fühlt sich wie eine Verehrung unserer Marke an.“