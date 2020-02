Lena Gercke ist dankbar für jedes Lächeln

Es gibt ein neues Babybauch-Bild von Lena Gercke! Das Model erwartet ihr erstes Kind mit Freund Dustin Schöne und erholt sich derzeit in Los Angeles.

Lena Gercke erholt sich momentan in der Stadt der Engel in Kalifornien. Dort posierte sie für ein Instagram-Bild auf einer Couch in einem verglasten Restaurant und zeigte ihre wachsende Kugel. Ihren Bauch kann das erfolgreiche Model nun nicht mehr verstecken, muss sie aber auch nicht, denn den weiß sie genau zu akzentuieren.

Schöne Schwangere

Die 31-Jährige werdende Mutter war ganz im Nude-Look gekleidet und kombinierte einen weiten, beigen Blazer und ein hautenges Rollkragen-Kleid mit goldenen Ringen, Kreolen und einem Dutt mit schwarzen Scrunchie. Passend dazu entschied sie sich für eine schwarze Designertasche. Ein leichtes Lächeln huscht ihr über die Lippen und machte das Bild perfekt. Schwangersein kann ja so schön aussehen! Doch ist das alles nur Schein?

Die Bildunterschrift ist allerdings etwas besorgniserregend. Zu dem Post schrieb Lena Gercke: „Dankbar für die, die mich zum lachen bringen, wenn ich nicht mal lächeln möchte“. Bereitet ihr die Schwangerschaft etwa eine schwere Zeit? Wenn das so ist, ist es umso schöner ein Lächeln auf ihren Lippen zu sehen. Der Meinung sind auch 48.000 ihrer Anhänger, die in der ersten Stunde nach Veröffentlichung „Gefällt Mir“ geklickt haben.

Dustin Schöne postete am Montag eine Instagram-Story von Lena, die in der Sonne sitzt und genüsslich aus einer Tasse schlürft. Dazu schrieb er: „Guten Morgen“ mit einem Herzaugen-Emoji.