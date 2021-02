Look der Woche: Addison Rae

12.02.2021 20:30 Uhr

Sie ist erst 20 Jahre jung, hat aber schon einen cooleren Style als viele deutlich erwachsenere Fashionistas. Welche Promi-Lady es diese Woche geschafft hat, uns vom Hocker zu hauen, erfährst du genau hier.

Suchst du auch noch nach neuen modischen Inspirationen oder hast einfach mal Lust einen neuen Stil auszuprobieren? Wir zeigen dir hier die besten und stylishen Looks der Woche. Diesmal konnte uns TikTok-Star Addison Rae (20) überzeugen.

Ton in Ton

Für einen besonders edlen Look eignen sich am besten neutrale Erdtöne. Das weiß auch die TikTokerin Addison Rae. Back to Nature lautet das Motto der 20-Jährigen. Addison wurde beim Schmuckshopping in Los Angeles erwischt und fällt durch ihr stylisches Ton-in-Ton-Outfit sofort auf. Zu einer Blue Jeans im 90ies-Stil trägt der TikTok-Star einen hellbeigen extralangen Mantel und einen weißen Strickpullover. Addison macht es ähnlich wie Hailey Bieber vergangene Woche nur in einem komplett anderen Farbton. Ihre Accessoires und Schuhe sind farblich perfekt abgestimmt und zwar in der Trendfarbe pink.

Die Maske als modischen Accessoire

Offensichtlich ist nicht nur Hailey die Queen der Farbkombinationen, auch Addison zeigt was sie drauf hat. Zu ihrem Nature-Look kombiniert die 20-Jährige eine braune eckige Sonnenbrille in Schildpatt-Optik, eine pinke mini Schultertasche, ebenfalls pinke Ankle Boots und eine dazu passende Gesichtsmaske. Damit zeigt uns die TikTokerin, dass man die vorgeschriebene Gesundheitsmaske perfekt in seinen Alltagslook einbauen kann und damit auch noch super stylisch aussehen kann.

Keine Angst vor Beige

Addison Rae hat uns diese Woche nicht nur mit ihrem Gespür für Farben überzeugt. Die 20-Jährige kombiniert gleich mehrere Trends in einem Look: Die 90ies-Jeans und die Leder Ankle Boots in einem knalligen Pink sind gleich zwei Trends, die uns 2021 begleiten werden. Beim Gedanken an die Farbe Beige bekommen die meisten Menschen gleich Angst, weil sie damit den Begriff „Rentner-Beige“ in Verbindung bringen und der steht für Farblosigkeit und Langeweile. Aber, keine Angst vor dem Erdton! Mit den richtigen Accessoires lässt sich nämlich jedes Back-to-Nature-Outfit sehr modisch aufpeppen. Die sollten immer eine knallige Farbe haben, genau wie bei Addison. Rentner-Beige? Eine Ausrede für faule Fashionistas.

Addisons Outfit zum Nachshoppen

Wer auch Lust auf ein Outfit à la Addison Rae hat: Wir haben die schönsten und preisgünstigsten Alternativen rausgesucht. Bei NA-KD gibt es einen fast identischen Mantel im trendeigen Erdton für 77,66 Euro statt 110,95 Euro, ein richtiges Schnäppchen. Die 90ies-Jeans und die eckige Sonnenbrille kannst du bei & other Stories nachshoppen. Pinke Ankle Boots sind bei LLYOD für 119,95 erhältlich, ebenfalls gerade im Angebot. Für die mini Schultertasche gibt es bei ASOS eine riesengroße und günstige Auswahl.

(TSK)