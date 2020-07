Sonntag, 26. Juli 2020 17:17 Uhr

Lottie Moss‘ Nippel-Blitzer-Bikini ist der neuste Schrei in der Promi-Welt

In der Promi-Welt scheint dieser Bikini derzeit das It-Piece überhaupt zu sein. Nachdem sich vor wenigen Tagen bereits Dua Lipa in dem pinken Teil gezeigt hat, hat sich nun offensichtlich auch Model Lottie Moss ein Exemplar des schrillen Hinguckers zugelegt.

Zum Schwimmen ist der Häkel-Bikini aus Wolle aber eher ungeeignet. Viel verdecken, tut das Bärchen-Motiv jedenfalls nicht. Nippel-Blitzer scheinen also vorprogrammiert zu sein. Dennoch sind sich die Fans der 22-Jährigen darüber einig, dass das Teil absolut hot aussieht.

Quelle: instagram.com

So viel kostet das Teil

„Wow, wie heiß ist das denn bitte“, kommentierte ein Follower. Unzählige Weitere versahen den Post außerdem mit Flammen-Emojis.

Der Bikini stammt vom italienischen Designer-Label „GCDS“ und ist in den Farben pink, blau und grün erhältlich. Derzeit ist das Teil sogar im Sale und kostet „nur“ noch 173 Euro. Wer sich also in das knappe Teil traut, sollte zuschlagen.