Lupita Nyong’o: Darum liebt sie modisch riskante Outfits

Lupita Nyong’o geht in Sachen Fashion gerne Risiken ein. Die kenianische Darstellerin ist bekannt für ihr besonderes Gespür für Mode. Auf dem roten Teppich begeistert sie immer wieder mit extravaganten Roben und einem wandlungsfähigen Look.

Das weckt auch die Bewunderung der Experten. So schwärmt Hollywood-Stylistin Micaela Erlanger, die seit 2013 mit Lupita zusammenarbeitet: „Sie ist eine Expertin, was das Schneiderhandwerk und Silhouetten betrifft.“

Zwischen Wagemut und Offenbarung

Und weiter: „Ihr Wissen, was ihr steht, erlaubt ihr, wagemutiger zu sein. Sie pusht mich, ich pushe sie, und wir bringen einander zurück auf den Boden. Dieses Vertrauen hat es uns erlaubt, zu erkennen, wie transformativ Style wirklich sein kann. Sie ist die ultimative Muse geworden und die Leute wollen mit ihr arbeiten.”

Öffentliche Auftritte seien für Lupita eine passende Bühne, um ihr Innerstes zu offenbaren. „Der rote Teppich muss nicht dieses edle Ding sein. Es ist eine Möglichkeit, Spaß zu haben, Risiken einzugehen und sich selbst auszudrücken“, erklärt Micaela.

Quelle: instagram.com

Die Roben der ‚Black Panther‚-Schauspielerin würden zudem stets einen Tribut an ihre Filme darstellen. „Es ist sehr wichtig, eine Geschichte zu haben, weil wir sie visuell erzählen, wie in einem redaktionellen Beitrag. Sie trägt nie ein Kostüm. Ihr Look bezieht sich auf den Charakter, wegen dem sie da ist“, schildert die Beauty-Expertin im Gespräch mit dem britischen ‚Vogue‘-Magazin.

Zwischen ihr und dem Hollywood-Star habe es gleich beim ersten Treffen gefunkt: „Es ist schwer, diesen Moment zu beschreiben. Sie war so neugierig, offen und fantasievoll. Zwischen uns passte es einfach.”