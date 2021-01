22.01.2021 20:15 Uhr

Luxus-Label Louis Vuitton macht jetzt Street-Style

Wer hätte das gedacht? Unter Virgil Abloh verwandelt sich Louis Vuitton vom Glamour-Tussi-Label zur High-End-Streetstyle-Brand.

Die französische Modemarke Louis Vuitton gehört seit über 50 Jahren zu den wichtigsten Labels der Welt. Überall kennen die Menschen das berühmte Emblem der Firma.

Chef-Designer Virgil Abloh (40) erfindet das Traditionslabel jetzt aber völlig neu.

Früher Glam, heute Street-Style

Wenn man Louis Vuitton hört, denkt man sofort an die Handtaschen mit dem typischen LV-Print. Modebewusste Celebritys wie Paris Hilton (39), Jennifer Lopez (51) und Sarah Jessica Parker (55) schmücken sich gerne mit ihnen.

Doch statt Hollywood-Glamour setzt das Label jetzt auf Street-Style. Die neue Herbst/Winter-Kollektion 2021 für Herren ist unglaublich cool, aber eben auch etwas komplett Neues und Ungewohntes.

Chef-Designer Virgil Abloh

Der Männermode-Chefdesigner Virgil Abloh mausert das Luxus-Label zum ultracoolen Hipster-Label. Dabei adaptiert der Modemacher die klassischen Looks von Louis Vuitton auf eine neue, jüngere Art, die mehr an Brooklyn oder Berlin als an Paris erinnert.

Diese Reinterpretation der ikonischen Keepall-Tasche führt den neuen Style des Labels perfekt vor Augen.

Virtueller Hip Hop-Fashionshow

Aufgrund der anhaltenden Corona-Pandemie verzichtete Virgil Abloh während der gerade gestarteten Paris Fashion Week für Männer darauf seine neue Kollektion vor Publikum zu präsentieren. Dafür veröffentlichte er ähnlich wie Rihanna (32) für ihre Fenty-Show, eine Art Musik-Mode-Video.

In dem Clip tanzen und walken die Male Models zu Hip Hop-Tunes von Yasiin Bey (früher Mos Def) und Saul Williams durch das Bild.

Kollektion ist Herzenprojekt

Die neue Männerkollektion mit dem dazugehörigen Video bedeutet Virgil Abloh sehr viel. Auf Instagram richtete er sich mit emotionalen Worten an sein Team und seine Fans:

„Normalerweise schreibe ich zeilenlange Schachtelsätze, aber heute nicht. Ich habe meine gesamte Energie in diesen Film gegossen. Das einzige, was in diesem Moment für mich zählt, ist, dass die Namen im Abspann und jedes Mitglied meines LV-Teams ihre eigene Genialität spüren. Es geht nicht nur um Mode oder Filme, die wir machen, sondern auch darum, Raum für neue Geschichten und Kunstwerke zu schaffen.“

Man darf gespannt, wie sich das Traditionshaus mit Abloh als Chefdesigner der Herrenlinie weiterentwickeln wird!

