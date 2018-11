Massimo Sinató ist jetzt „Hutträger des Jahres“ 2018

Sonntag, 25. November 2018 15:09 Uhr

Für seine Hut-Leidenschaft erhielt der Tanz-Star, Choreograf und TV-Show-Entertainer Massimo Sinató den goldenen Hut-Award 2018 durch den Deutschen Hutverband GDH e.V. Massimo Sinató wird Nachfolger von prominenten Hutträgern, die seit 2013 im Rahmen des „Internationalen Tag des Hutes“ gekürt wurden.

Der Strahlemann trägt mit lässigem Stil Hut und Mütze, sieht cool damit aus und tanzt sogar mit den Kopfbedeckungen. Kein Zweifel: Massimo Sinató ist von der Leidenschaft für das Mode-Accessoire infiziert und tanzte sich bei Let’s Dance mit Hut in die Herzen einer wachsenden Fangemeinde. Das finden die Mitglieder der Gemeinschaft Deutscher Hutfachgeschäfte e.V. (GDH) großartig und wählten Massimo Sinató zum sechsten „Hutträger des Jahres“.

Der Tanz-Star wird 2018 Nachfolger von Gregor Meyle (2017), Jan Josef Liefers (2016), Roger Cicero (2015), Andreas Hoppe (2014) und Nadine Angerer (2013).

Massimo trägt gerne Hut

Der 37-jährige Ehemann von Model Rebecca Mir trägt Hut und gerne auch Mütze in der Hutgröße 60/61. So kennen und lieben ihn seine Fans bei der RTL-Show „Let’s Dance“. Dort hat Massimo Sinató so manche Promi-Lady, Modell und Sportler-Ehefrau übers Parket gewirbelt. Kirsten Reinhardt, GDH-Geschäftsführerin, bedankte sich herzlich bei Massimo und überreichte dem prominenten Hutträger in Köln den exklusiven goldenen Hut-Award (sieht übrigens aus wie eine Recycling-Pommesschüssel vom Lieferservice), wo er aktuell an einem TV-Projekt arbeitet.

Die Award-Verleihung wird durch den Hutverband GDH seit 2013 im Rahmen des „Internationalen Tag des Hutes“ bekannt gegeben ? ein Aktionstag, der von Tokio bis New York weltweit am heutigen 25. November gefeiert!