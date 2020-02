Michael Kors designt „James Bond“-Tasche für 2150 Euro

Michael Kors bringt eine limitierte Kollektion von ‚James Bond‘-Taschen heraus. Das amerikanische Modehaus hat sich mit dem Film-Franchise zusammengetan, um die Veröffentlichung des neuesten Films ‚Keine Zeit zu sterben‘ mit einer dreiteiligen ‚MKC x 007 Bond-Sonderkollektion‘ zu feiern.

Die Kollektion besteht aus einer großen Tragetasche aus Kalbsleder zum Preis von ca. 2150 Euro, sowie aus einer Tasche aus Baumwollsegeltuch, die für ungefähr 1780 Euro erworben werden kann. Kors verriet, dass er während seiner gesamten Karriere stark von den Filmen inspiriert wurde und glaubt, dass seine Accessoires „perfekt zum 007-Franchise passen“.

Als er über die Zusammenarbeit sprach, erzählte der 60-jährige Modedesigner gegenüber ‚WWD‘: „Wenn es um ikonische Jet-Set-Kultiviertheit geht, denke ich, dass Bond für viele Menschen auf der ganzen Welt an erster Stelle steht. Als sich diese Gelegenheit ergab, dachten wir, dass das super zusammenpassen würde.“ Der Modedesigner erzählte weiter: „Jet-Set-Glamour, Kultiviertheit, Geschwindigkeit, Energie – das alles sind Worte, die einem in den Sinn kommen, wenn man über die Welt von James Bond nachdenkt. Sie sind auch das, was unsere Marke ausmacht.“

Tasche kommt im Film vor

Ebenfalls zur Kollektion gehört die Bond Bancroft-Handtasche, die ungefähr 1600 Euro kosten wird. Aufmerksame Zuschauer können die Tasche in ‚Keine Zeit zu sterben‘ bewundern: Die Sekretärin Eve Moneypenny (gespielt von Naomi Harris) erzählte, wie gern sie die schicke Tasche am Set getragen habe. Die Oscar-nominierte Schauspielerin berichtete:

„Moneypenny trägt normalerweise eine Menge wichtiger Informationen in ihrer Tasche mit sich herum und die Dreharbeiten sind lang. Deshalb war es großartig, etwas so Bequemes und Leichtes zu tragen, und dann noch etwas so Stilvolles.“ Die ‚MKC x 007 Bond-Sonderkollektion‘ wird Ende März in ausgewählten Michael Kors-Geschäften, sowie auf www.michaelkors.com und www.007.com erhältlich sein.