Michael Wendler zeigt Bein im knappen Badeschlüppi

Dienstag, 26. Februar 2019 16:31 Uhr

Michael Wendler (46) zeigt sich so sexy wie noch nie. Der Schlagersänger scheint aktuell am Jungbrunnen genippt zu haben, posiert auf seinen neuesten Instagram-Bildern in knapper türkisfarbener Badehose, die nur das Nötigste versteckt.

Lasziv fährt der Schlagersänger sich durch sein pechschwarzes Haar und schaut durch seine schmale Sport-Sonnenbrille verträumt in die Ferne. Diesen exklusiven Anblick genießt aktuell nur seine Teenager-Freundin Laura (18), die ihn zur Zeit in Florida besucht.

Doch anscheinend wollte der Wendler die Badehosen-Bilder seinen Instagram-Followern diesmal nicht vorenthalten und postete die flotten Schnappschüsse auf der Fotoplattform.

Die Meinungen der Fans sind geteilt, einige freuen sich über die illustren Badehosen-Bilder, jedoch fiel seine knapp geschnittene Vintage-Badehose bei den Followern durch, so schreibt einer: „Die Badehose passt nicht zum Rest des trainierten Körpers.“