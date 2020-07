Michael Wendler: Zeigt er hier schon seinen Hochzeits-Anzug?

Michael Wendler wird in wenigen Wochen seine Laura Norberg in einer feierlichen Zeremonie heiraten. Standesamtlich sind die beiden schon verheiratet. Nun zeigt sich der Schlagersänger in einem festlichen Anzug auf Instagram.

Auf dem neuen Bild nimmt er seine typische Wendler-Haltung ein und schmollt mit gespitzten Lippen in die Kamera. Er trägt einen dunkelblauen klassischen Anzug mit hellblauer Krawatte und passendem Einstecktuch.

Quelle: instagram.com

Anzug steht dem Wendler gut

Zu dem Bild schrieb er: „Wedding-Outfit“ und fügte ein Häkchen-Emoji dazu. Ist das also schon der Anzug den Michael Wendler bei der kommenden Feier in Las Vegas tragen wird?

Seine Follower sind auf jeden Fall begeistert von seinem Outfit, schließlich sieht man den Wendler so eher selten. Einer schreibt: „Dich würde jede Frau so heiraten!“ Normalerweise zeigt er sich in schlecht geschnittenen Hochwasser-Jeans, Lederjacke und schrillen Aufdruck-Shirts.