Millie Bobby Brown (15): Fans finden, sie sieht so alt aus wie Meryl Streep (70)

Am Sonntagabend fanden die SAG-Awards statt und für Stars und Sternchen der ideale Anlass, sich mal wieder ordentlich in Schale zu werfen. Schauspielerin Millie Bobby Brown (15) wählte für den Gang über den Roten Teppich einen Zweiteiler von Louis Vuitton.

Das Ensemble bestand aus einem weißen, wasserfallartigen Blazer, der in der Taille mit einem Gürtel getragen wurde. An der Schulter hatte sie eine farblich passende Ansteckblume angepinnt. Unter dem bodenlangen Blazer-Kleid trug Millie Bobby Brown eine weiße Bundfaltenhose und weiße spitze Pumps.

In einem Interview mit der Journalistin Aisha Tyler sagte die Schauspielerin, dass das Outfit „alles war, was sie wollte. Sie wollte einen maskulinen, aber gleichzeitig femininen Look.“

Fans machen sich lustig

Für ihre Fans war der Look aber viel zu bieder und altbacken für ihre gerade einmal 15 Jahre. Auf Twitter schrieb einer: „Warum sieht Millie Bobby Brown aus, als wäre sie schon in ihren 30ern?“ Und ein anderer stimmt zu: „Millie Bobby Brown ist 15. Jeder, der für diesen Look verantwortlich ist, gehört gefeuert.“

Andere verglichen sie sogar mit Celine Dion (51) oder Meryl Streep (70): „Sie sieht aus, als könnte sie Natalie Portman oder Celine Dion sein. Ich sehe hier keine 15-jährige. Sie sieht aus wie eine ältere Schauspielerin, die das Teeniefoto crasht.“ Und ein anderer schreibt: „Wenn Millie Bobby Brown hier mehr nach Meryl Streep aussieht, als Meryl Streep selbst.“

Wie findest du Millie Bobbys Look? Stimmt, für 15 viel zu altbacken Es steht ihr und außerdem ist es modisch 15-jährige Mädchen sehen heute nun mal so aus Abstimmen Stimmt, für 15 viel zu altbacken 25%, 1 vote Es steht ihr und außerdem ist es modisch 75%, 3 votes 15-jährige Mädchen sehen heute nun mal so aus 0%, 0 votes View questions