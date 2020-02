Millie Bobby Brown ist stark gealtert

Millie Bobby Brown machte sich durch ihre Rolle in der Netflix-Serie ‚Stranger Things‚ weltweit einen Namen. In der beliebten Mystery-Reihe steht die Schauspielerin als ‚Elfie‘ vor der Kamera, einem Teenager wie sie ihren Fans bisher auch im echten Leben bekannt ist. Doch gerade postete die erst 15-Jährige auf Instagram ein Video, auf dem sie deutlich älter aussieht.

Eigentlich wollte die Darstellerin mit dem Beitrag ein Statement für Kinderrechte setzen. Vor Vertretern von ‚UNICEF‚ hält sie darin eine Rede, in der sie Mädchen thematisiert die über das Internet gemobbt werden.

Früher wurde sie selbst gemobbt

„Ich weiß aus eigener Erfahrung, wie verheerend sich das anfühlt. Es kann schwierig sein, darüber zu sprechen. Angst, Verlegenheit und Scham können euch davon abhalten, euch Hilfe zu suchen“, schrieb die Darstellerin dazu.

„Ich habe kürzlich über meine Geschichte gesprochen, was nicht einfach war, aber ich habe es getan, weil ich möchte, dass jeder, der die gleiche Situation durchmacht weiß, dass es Hilfe und Unterstützung gibt“, appellierte sie weiter an die potentiellen Opfer.

War der Look einfach nur dem Anlass geschuldet?

Vor rund einem Jahr enthüllte der Teenager gegenüber der US-amerikanischen ‚Glamour‘, dass sie einst selbst ins Visier böser Mitschüler geraten ist. Doch bei dem Look der 15-Jährigen wird die doch so wichtige Botschaft von Brown beinahe zur Nebensache. Durch die altmodische Brille wirkt sie nämlich fast schon wie eine strenge Lehrerin aus dem Mathe-Unterricht und auch die karierte Bluse lockert die Aufmachung des Mädchens nicht auf – sondern im Gegenteil.

Neben der nicht gerade angesagten Kleidung der Schauspielerin, tragen die geschminkten Augen ebenfalls dazu bei, dass der Serien-Star nicht mehr ganz so jung wirkt. „Sie sieht plötzlich so alt aus“, kommentierte deswegen zum Beispiel ein Nutzer. Bleibt zu hoffen, dass Millie in Zukunft ihren sonst so ausgezeichneten Mode-Geschmack wieder öfters unter Beweis stellt, denn ihren älteren Posts zufolge weiß die junge Frau nämlich wie man sich anzieht.