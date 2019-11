Normani arbeitet jetzt als Botschafterin für Rihanna

Jobbeschreibung sexy, selbstbewusst, cool. US-Popstar Rihanna (31) ernannte Normani (23) nun zur ersten Markenbotschafterin für ihre Lingerie-Brand Savage X Fenty.

Schon vor einigen Wochen gestand Superstar-Rihanna ein riesengroßer Fan von Normani zu sein. Ihrem Fangirl-Dasein setzt die Ikone nun die Krone auf. Sie kürte die Newcomerin zur neuen Botschafterin ihrer Unterwäsche-Marke Savage X Fenty.

Quelle: instagram.com



Die ehemalige „Fifth Harmony“-Sängerin verkündete die Zusammenarbeit gestern über Instagram. Auf ihrer Seite postete sie eine Reihe von Fotos von sich in roter Unterwäsche. Dazu schrieb sie: „Ich bin die allererste Markenbotschafterin für Savage X Fenty. Rihanna, ich liebe dich. Ich möchte, dass sich absolut jeder stark fühlt und sich selbst feiert. Nicht immer wenn ich morgens aufwache, fühle ich mich selbstbewusst. Aber glaubt mir, meine Savage X-Lingerie hilft mir immer, mich wieder besser zu fühlen.“

Mit ihrer Badass-Auftreten und ihrer Liebe für Frauen aller Form und Farbe gibt Rihanna tatsächlich vielen Frauen das Gefühl, unendlich sexy zu sein. Auch „Victoria´s Sectret“-Model Bella Hadid (23) gab erst vor Kurzem zu, sich auf dem Laufsteg von Rihanna zum allerersten Mal in Unterwäsche wirklich stark und begehrenswert gefühlt zu haben.

