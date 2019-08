OMG! Heidi Klum passt nicht mehr in Jeansgröße „S“

Heidi Klum hat erst vor wenigen Tagen ihre Flitterwochen mit ihrem frisch angetrauten Ehemann (29) beendet und ist in den Ernst des Lebens zurückgekehrt. Während ihrer Flitterwochen scheint das Model das gute Essen in Italien genossen zu haben, wie sie auf Instagram zeigt.

Und nun die grauenhafte Nachricht: In ihrer Insta-Story zeigt Heidi Klum wie sie versucht in eine neue Jeans reinzukommen. Doch das will nicht so wirklich funktionieren. Hat da jemand zu viel italienische Leckereien geschlemmt?

Größe S passt nicht

Von Fashion-Bloggerin Chiara Ferragni bekam Heidi eine neue Jeans geschickt, die meinte es jedoch gut und schickte dem 46 Jahre alten Model die Konfektionsgröße S. In ihrer Instagram-Story zeigt Heidi, wie sie die Hose versucht über ihren Hinter zu bekommen – doch vergeblich! Sie will einfach nicht passen!

Sie meldet sich dann zu Wort und dankt der erfolgreichen Bloggerin: „Chiara danke, dass du mir die Hose in S geschickt hast, aber ich brauche wohl eher M oder L oder ich habe zu viel Pasta in Italien gegessen.“