Palina Rojinski mit Wiedervereinigungs-Kollektion: „Mein Herz geht auf“

Die Moderatorin ist vier Jahre vor dem Mauerfall geboren. Und anlässlich des 30-jährigen Jubiläums veröffentlicht sie jetzt ihre eigene Kollektion. Anlässlich des 30. Jubiläums des Mauerfalls hat Moderatorin Palina Rojinski für H&M ihre eigene Kollektion entworfen.

Unter dem Motto Gemeinschaft, Zusammenhalt, Toleranz und Freiheit feiern sie mit der Unisex-Capsule-Collection ‚NEUNZEHNHUNDERT89‘ den Fall der Mauer.

Quelle: instagram.com

Für Demokratie und Toleranz

Neben schlichten T-Shirts gehören auch Sweater zu der Kollektion, bei der auf dem Rücken „East + West When Two Became One“ und „Wende“ auf der Brust steht. Rojinski über die Kollektion gegenüber ‚Vogue‘: „Mein Herz geht auf, wenn ich die Bilder von 1989 sehe. Ich verbinde mit dem Wort Wende den Aufruf, dem Herz und seiner Intuition nachzugehen. Dass wieder zusammenwächst, was zusammengehört.“

Quelle: instagram.com

Rund zehn Euro sollen die T-Shirts und rund 20 Euro die Pullover kosten, deren kompletter Erlös an gemeinnützige Organisationen gespendet werden soll. Thorsten Mindermann, Geschäftsführer von H&M Deutschland erklärt gegenüber ‚Vogue‘:

„Palina Rojinski steht für eine ganze Generation von modernen, selbstbewussten Menschen, die Freiheit schätzen und leben. Eine Freiheit, die für viele mit dem Ereignis des Mauerfalls vor 30 Jahren eng verknüpft ist. Damit ist Palina als Kampagnengesicht die Idealbesetzung für unsere Capsule Collection.“

Weiter erklärt er: „Mit der Kampagne möchten wir einen kleinen Beitrag für Demokratie und Toleranz in diesem Land leisten und den gesamten Verkaufserlös gemeinnützigen Organisationen zukommen lassen, die entsprechende Projekte fördern.“ Ab dem 10. Oktober wird die Kollektion erhältlich sein.