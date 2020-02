Paris und Nicky Hilton im Partnerlook

Sind die beiden Grazien in den letzten 15 Jahren eigentlich einen Tag gealtert? Paris (38) und Schwester Nicky Hilton (36) liefen am Mittwoch gemeinsam über den Laufsteg und trugen dabei ähnliche rote Glitzerkleider. Und sie machten dabei eine fantastische Figur!

Bei der alljährlichen „2020 American Heart Association’s Go Red for Women Show“ waren Paris und Nicky Hilton nicht nur zu Gast, sondern liefen im Hammerstein Ballroom in New York City für den guten Zweck über den Laufsteg. Paris trug ein rotes schulterfreies Glitzerkleid mit tiefem Ausschnitt und Nicky ein Kleid aus dem identischen Stoff, aber mit einem anderen Schnitt. Ihr Kleid war hochgeschlossene mit einem kurzen Turtelneck.

Februar ist Herzmonat

Neben den Hilton Schwestern waren auch zahlreiche andere Promis vor Ort, die allesamt in einem roten Dress kamen. Außerdem gab es musikalische Darbietungen von Meghan Trainor und Shania Twain.

Der Februar ist in Amerika der „American Heart Month“ und soll die Menschen daran erinnern, sich um ihre Herzgesundheit zu kümmern. Die American Heart Association mit Sitz in Dallas ist eine amerikanische Organisation, die sich mit der Prävention und Therapie von Herzerkrankungen beschäftigt. Das Ziel ist es, gesundheitliche Einschränkungen und Todesfälle durch Erkrankungen und Schlaganfall zu reduzieren.