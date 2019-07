Philipp Plein und Silvio Berlusconi jetzt ein Team

Freitag, 19. Juli 2019 23:31 Uhr

Ist das die Macho-Kombination des Jahres? Designer Philipp Plein (41) verkündete gerade seine anstehende Zusammenarbeit mit dem Italiens Ex-„Bunga Bunga“-Präsidenten Silvio Berlusconi (82).

Der Designer aus München gab gestern über seinen Instagram-Account bekannt, dass er und Silvio Berlusconi (ja, der mit en Haaren!) nun gemeinsame Sache machen. Müssen wir ein politisches Comeback des Ex-Präsidenten erwarten, mit Plein als persönlichen Stylisten, der den 82-Jährigen nun in Zebra und Glitzer einkleiden wird?

Nein, so schlimm kommt es zum Glück nicht. Der großartige Modeschöpfer wird in Zukunft die Trikots für Berlusconis Fußball-Team AC Monza entwerfen. Wer jetzt denkt, dass Plein damit einen Top-Deal an Land gezogen habe, dem sei gesagt, dass der Verein in der dritten, italienischen Liga spielt. Die ganze Sache klingt also viel pompöser, als sie eigentlich ist.

Stolzes Video

Heute postete der Designer ein kleines Video über seine „Top-Kollab“, welches mit der 80er-Jahre-Hymne „Eye of the Tiger“ unterlegt wurde. In dem Clip sieht man den skandalbehafteten Ex-Politiker, wie er Philipp Plein bei der Pressekonferenz in Lugano in den höchsten Tönen als coolen, leidenschaftlichen, fleißigen Mann lobte.

Es bleibt allerdings fraglich, wie cool es tatsächlich ist, von einem Mann gelobt zu werden, der während seiner Zeit als Präsident mehrfach des Amtsmissbrauchs und Förderung der Prostitution mit Minderjährigen beschuldigt wurde, und nie auch nur einen Funken Reue für sein demokratie- und frauenfeindliches Verhalten zeigte.

