Promi-Mama-Alarm: Die schönsten Kleider von der Baby2Baby-Gala

Gestern Abend fand in Los Angeles die Baby2Baby-Gala statt. Bei dem jährlichen Charity-Event werden Spenden für Kinder in Not gesammelt. Die Organisation versorgt in Armut lebende Kinder mit grundlegenden Artikeln wie Windeln und Kleidung. In den letzten acht Jahren verteilte das Netzwerk über 70 Millionen Artikel an Kinder in Obdachlosenunterkünften oder Katastrophengebieten, an Programme gegen häusliche Gewalt, sowie an Pflegefamilien, Krankenhäuser und Schulen in Armenvierteln.

Die Organisation hat etliche prominente Unterstützer. Schauspielerin Jessica Alba (38), Sängerin Kelly Rowland (38) und Designerin Nicole Ritchie (38) sitzen sogar im Vorstand von Baby2Baby. Dementsprechend war der gestrige Wohltätigkeitsball eine breite Ansammlung von Stars aus Mode, Musik und Film. Hier sind die schönsten Kleider des Abends der engagierten Promi-Mamas.

Kelly Rowland mit tollen schwarzen Federn

Die ehemalige Destiny´s Child-Sängerin trug ein sehr elegantes Kleid mit asymmetrischen Oberteil und einem pompösen Federrock. Kelly Rowland liegt der Zweck der Organisation besonders am Herzen. Nicht nur weil sie selbst einen vierjährigen Sohn hat, sondern auch weil sie als Kind miterleben musste, wie ihr alkoholsüchtiger, psychisch-kranker Vater ihre Mutter schlug.

Jessica Alba im Cinderella-Look 2.0

Die stets sehr gut angezogene Jessica Alba, machten ihrem Ruf als Fashionista auch bei der Baby2Baby-Gala wieder alle Ehre. Sie trug ein silbernes Midi-Kleid, welches über und über mit Details funkelte. Mit Tausenden von Perlen, weißen Federn und glitzernden Heels gelang ihr der moderne Cinderella-Look perfekt.

Chrissy Teigen: Ein Traum in Pistaziengrün

Supermodel Chrissy Teigen (33) zeigte gestern extra viel Bein. Gekonnt blitzten ihre endlosen Stelzen immer wieder unter dem pistaziengrünen Kleid hervor. Dank der meterlangen Schleppe und den auffälligen Glitzersteinen am Oberteil gehörte die Ehefrau von John Legend (40) zu den absoluten Hinguckern des Abends.

Kate Hudson: Goldene Mama

Kate Hudson (40) strahlte den Fotografen in ihrem goldenen, trägerlosen Kleid den Fotografen entgegen. Am Hals trug sie eine gigantische große Halsketten mit funkelnden Diamanten. Die Tochter von Hollywood-Ikone Goldie Hawn (73) hat selbst drei Kinder im Alter von Alter von 15, 8 und einem Jahr.

Molly Sims als zarte Fee in Tüll

Molly Sims (46) liebt zarte Kleider aus Tüll in zurückhaltenden Farben. Wie beim Filmfestival in Venedig trug das Supermodel auch gestern ein feenhafte Robe in Zartrosa, die ihre natürliche Schönheit perfekt unterstrich. Die Laufsteg-Ikone brachte ihr erstes Kind erst im Alter von 39 Jahren auf die Welt, legte dann aber einen richtigen Schwangerschafts-Marathon hin. In nur fünf Jahren bekam sie drei Kinder.

