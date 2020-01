Queen-Gitarrist designt jetzt Sport-BHs mit „frechem Design“

Brian May entwirft einen neuen Sport-BH. Der 72-jährige Gitarrist der Band Queen ist überraschenderweise in die Geschäftswelt der Damenmode eingestiegen und designte einen Sport-BH mit Gitarren-Aufdruck.

Seine gesamte Gitarrensammlung sei auf dem BH aufgedruckt, was ihn zu einem bunten Accessoire beim Sport macht. Das Kleidungsstück gibt es aktuell für etwa 40 Euro auf seiner Brian May Guitars-Webseite zu erstehen.

Quelle: instagram.com

„Leuchtend freches Design“

In der Produktbeschreibung auf der Seite heißt es: „Offizielle BMG Damen-Sportbekleidung, designet von Dr. Brian May, zur Feier mehrerer Jahrzehnte von Brian May Guitars. Das vollkommene, künstlerische Talent von Brian May hervorhebend, ist auf diesem Sportkleidungsstück die gesamte Sammlung von Brian Mays Gitarren zu sehen. Das leuchtende und freche Design zeigt die vereinten Farben von BMG – es muss nämlich nicht rot sein, um etwas Besonderes zu sein.“

Außerdem verkauft der Musiker auf der Seite die offizielle Hold Everything BMG-Weste und ein T-Shirt. Auf beiden sind die gleichen Illustrationen der Gitarren zu sehen wie auch auf dem Sport-BH. Die Weste, die gewendet werden kann, ebenso wie das T-Shirt, sind unisex, damit Queen-Fans jeden Geschlechts Spaß an den Fan-Artikeln im Rock’n’Roll-Style haben können.