Rita Ora : Ihre Inspirationen waren Madonna und Kate Moss

Rita Ora verrät ihre Fashion-Vorbilder und die sind zu ihrer Zeit die ganz Großen gewesen! Die Sängerin arbeitete schon mit einigen der bekanntesten Modelabels zusammen und erzählte jetzt, wer sie zu ihrem persönlichen Stil inspiriert hat. Im Gespräch mit dem Magazin ‚Grazia‘ berichtete die 29-Jährige von ihren Teenager-Jahren und von wem sie ein absolutes Fangirl war.

„Oh, meine Inspiration ist wahrscheinlich auf die 90er Jahre zurückzuführen, beispielsweise auf Madonnas oder Kate Moss‚ Stil. Auch die Spice Girls. Die waren schon immer meine Vorbilder in Bezug darauf, wie man sich durch seinen [Kleidungs] Stil ausdrückt“, erzählte sie.

Die ‚Anywhere‘-Interpretin lässt sich aber auch von aktuelleren Musikerinnen inspirieren: „Jennifer Lopez und bis vor kurzem Beyoncé waren unglaublich inspirierend für mich. Ich schätze, zu sehen, was diese Frauen erreicht haben, hat mich gelehrt, dass ich keine Angst vor dem Träumen zu haben brauche.” Träumen kann sie jetzt mit selbstentworfenem Bling-Bling.

Quelle: instagram.com

Schmuck muss besonders sein

Rita arbeitete erst kürzlich mit Schmuckdesignfirma Thomas Sabo an einer eigenen Schmuck-Kollektion und erzählte, warum ihr funkelnde Accessoires so viel bedeuten: „Schmuck ist definitiv ein Teil meines Lebens! Ich kann mich nicht an mein allererstes [Schmuck] Stück erinnern, aber es gibt da ein besonderes Stück, das ich von meiner Großmutter bekommen habe: ihren Verlobungsring.“

Die ‚Shades of Grey‘-Schauspielerin gab zu, dass sie ziemlich neidisch auf ihre ältere Schwester gewesen sei, weil ihre Großmutter dieser ihren Hochzeitsring geschenkt hatte: „Ich war so eifersüchtig, also hat sie [ihre Großmutter] mir ihren Verlobungsring gegeben.“

Inzwischen hat die Britin, die aus dem Kosovo stammt, sogar eine ansehnliche Sammlung an Accessoires, die für ein unvergessliches Ereignis in ihrem Leben stehen: „Ich liebe es, Stücke zu sammeln, die mich an besondere Momente in meinem Leben erinnern, und die meine Vergangenheit, meine Gegenwart und meine Zukunft widerspiegeln.“