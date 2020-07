Freitag, 24. Juli 2020 23:50 Uhr

So sexy und stylisch reist Pamela Anderson

Die Schauspielerin Pamela Anderson posierte vor ihrem Flug nach Los Angeles in einem sexy Jumpsuit, der ihrem legendären roten Baywatch-Badeanzug Konkurrenz macht.

Mama Mia sieht Pamela Anderson gut aus! Die Power-Blondine, die mit ihrer Rolle in „Baywatch“ in den Neunzigern weltberühmt wurde, raubt uns auch mit 53 Jahren mit ihrer atemberaubenden Attraktivität noch den Atem.

Sexy und sicher am Flughafen

Die Schauspielerin postete heute ein Foto von sich kurz vor ihrem Flug zurück nach Los Angeles. Die zweifache Mutter scheint dabei großen Wert auf Sicherheit zu legen. Sie bewaffnete sich für ihren Flug mit einer Atemschutzmaske und einem Gesichtsschild. Doppelt hält schließlich besser.

Uns begeisterte aber nicht nur ihr Super-Dupper-Coronaschutz, sondern auch mit ihrem Hammer-Outfit. Pamela trug einen tatsächlich recht bequem aussehenden Jumpsuit im Olivgrün von der Skater-Marke Dickies. Die Handtasche lag dazu lässig über der Schulter.

Ein Look zum Hingucken

Einzig und allein die Schuhe, ultrahohe Stilettos in Schwarz mit roten Details, sahen alles andere als komfortabel aus. Dafür machten sie den Look zum echten Hingucker! Das Outfit mutet an wie eine Mischung aus dem Movie-Klassiker „Top Gun“ und dem sexy Lingerie-Label Agent Provocateur.

Quelle: instagram.com

Ihr Sohn liebt den Jumpsuit

Auch ihr Sohn Brandon Lee feiert das Outfit. Er kommentierte das Bild mit: „Das könnte mein Lieblingsoutfit von dir werden.“

Die gebürtige Kanadierin bietet den lebenden Beweis dafür, dass Sex-Appeal absolut gar nichts mit dem Alter zu tun hat. Man muss nicht einmal viel Haut zeigen. Nein, es ist eine Frage der Ausstrahlung!