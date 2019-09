So stylish war Rihannas „Diamond Ball“

Wenn Rihanna ruft kommen sie alle. Auch ihr diesjähriger, fünfter „Diamond Ball“ war ein Star-Auflauf der Creme de la Creme aus der Welt der Mode, Film und Musik. Hier sind die besten Looks.

Die Queen des Abends: Rihanna in Givenchy Haute Couture

Die Gastgeberin des Abends, Rihanna, hat es mal wieder geschafft. In ihrem schwarzen Kleid von Givenchy Haute Couture wirkte sie mühelos cool und elegant zugleich. Wie immer ist ihr Stil am einfachsten mit dem Wort avantgardistisch zu beschreiben. Zu dem schon sehr auffälligen Look trug sie nicht mehr als roten Lippenstift und große Perlenohrringe.

Cardi B als Prinzessin in Georges Hobeika

So stilvoll und glamourös haben wir Cardi B (26) nur selten gesehen. Zum „Diamond Ball“ von RiRi Clara Lionel Foundation, die arme Gemeinden auf der ganzen Welt mit Gesundheits- und Bildungsangeboten unterstützt, erschien die Rapperin nicht wie sonst in einem knalligen Outfit mit viel Dekolleté , sondern in einer atemberaubenden, übergroßen Tüll-Robe in Hellrosa.

Das Kleid wurde vom libanesischen Designer Georges Hobeika (57) entworfen.

Cindy Bruna als Waldfee in Rami Kadi

Mit ihrer grünen Robe setzte Victoria´s Secret-Model Cindy Bruna (24) ihre endlosen Beine perfekt in Szene. Die Ex-Freundin von Michael B. Jordan (32) glänzte in einem ziemlich durchsichtigen Kleid mit sehr langer, gerüschter Schleppe von Rami Kadi. Alles in Waldgrün mit viel Glitzer.

Bei den Mode-Designern aus dem Libanon scheint noch die alte Fashion-Weisheit zu gelten: Mehr ist mehr. Mehr Haut, mehr Farbe, mehr Glitzer.

Normanis sexy Brautkleid von J’Aton Couture

Super selbstbewusst schritt Newcomerin Normani (23) über den Roten Teppich. Kein Wunder, denn erst vor wenigen Tagen outete sich Gastgeberin Rihanna als ein gigantischer Fan von ihr.

Zum „Diamond Ball“ erschien die „Motivation“-Sängerin in einer silbernen Robe des australischen Labels J´Aton, welches eigentlich für seine außergewöhnliche Brautmode bekannt ist. Mit solch einem tiefen Dekolleté und dem extrem hohen Beinausschnitt sah Normani aber keinesfalls wie eine unschuldige Braut aus.

G-Eazy & Yasmin Wijnaldum als das heißeste Paar

Das attraktivste Paar des Abends waren eindeutig Rapper G-Eazy (30) und das Victoria´s Secret-Model Yasmin Wijnaldum (21). Während der Musiker komplett in Weiß erschien, präsentierte sich die schöne Holländerin ein glitzerndes, bodenlanges, halbdurchsichtiges Kleid.

Ihr Kleid überließ der Fantasie nicht viel, insbesondere weil ihre Brustwarzen den ganzen Abend über den Weg in die Freiheit suchten.

