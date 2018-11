Sophie Turner designt jetzt für Louis Vuitton

Mittwoch, 21. November 2018 19:58 Uhr

Schauspielkarriere zu Ende? Nein, Sophie Turner hat gemeinsam mit Louis Vuitton ein Freundschaftsarmband designt. Die ‚Game of Thrones‘-Darstellerin hat sich mit dem Luxus-Label zusammengetan, um dessen Kampagne mit dem Kinderhilfswerk UNICEF zu unterstützen.

Anlässlich des Weltkindertags teilte die 22-jährige zwei Fotos auf Instagram, auf denen sie stolz mit den rot-weißen Armbändern posiert. Dazu schrieb sie: „Es ist aufregend für mich, am #WorldChildrensDay meine Kollaboration mit #LvforUNICEF anzukündigen, bei der ich ein Freundschaftsarmband designt habe. Ich will die Bedeutung der Farben und des Anhängers erklären, die ich kreiert habe. Wie wir wissen, ist LV als Marke bekannt, bei der sich alles ums Reisen dreht. Es ist wichtig, wie sich die Marke selbst identifiziert, wenn man mit einer Charity-Organisation zusammenarbeitet, die es auf der ganzen Welt gibt. Alles dreht sich darum, Leute zusammenzubringen.“

Quelle: instagram.com

Alles dreht sich um das Thema Glück

Die britische Schauspielerin fügt hinzu, dass sich das Konzept der Armbänder rund um das Thema Glück dreht.

Quelle: instagram.com

„Rot wird in China als Glücksfarbe betrachtet. Und Weiß passt zu meiner Idee, den kleinen kreisförmigen Anhänger am Armband zu tragen, einen Hasen. In Großbritannien heißt es nämlich, dass weiße Hasen Glück bringen und in vielen Teilen Europas, Chinas, Afrikas sowie Nord- und Südamerikas bringt ein Hasenfuß Glück“, schildert Sophie.

Auch ein Teil von ihr selbst stecke in dem Armband. „Ich habe mir den gleichen Hasen auf meinen Arm tätowieren lassen“, berichtet sie.