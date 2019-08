Sophie Turner: So sexy kam sie zu Joe Jonas Geburtstagsparty

Wow, mit Sophie Turner (23) hat sich Joe Jonas (30) wirklich eine Mega-Ehefrau geangelt. Zu seiner Geburtstagsfeier in New York City erschien die „Game of Thrones„-Schauspielerin in einem Kleid, dass den Gästen nur die Kinnlade auf den Boden knallen ließ.

Am vergangenen Donnerstag wurde Joe Jonas stolze 30 Jahre alt. Der erste runden Geburtstag im Erwachsenenleben soll natürlich ordentlich zelebriert werden. Der Sänger entschied sich für eine coole Party in NYC mit dem Motto „James Bond“.

Quelle: instagram.com



Von lässig zu Glamour

Zu der Party am Freitag begleitete ihn natürlich seine frisch angetraute Ehefrau Sophie Turner. Die zarte Schönheit setzte sich mit ihrem schwarzen Kleid und goldener Halsspange perfekt als Bond-Girl in Szene.

Die Schauspielerin zeigte allein am Geburtstag ihres Schatzes all ihre unterschiedlichen Facetten. Denn während sie bei Jonas Brothers-Konzert am Donnerstag noch extrem lässig mit um die Hüfte gebundenem Pulli ihrem Mann vor Zehntausenden von Fans auf der Bühne gratulierte, zeigt sie sich knapp 24 Stunden später wie der Glamour in Person.

Privates Kasino

Wie einer der Anwesenden „E!News“ berichtete, soll die ganze Location im 007-Stil dekoriert worden sein: „Sie hatten Kasinotische mit personalisierten Joe Jonas-Hundertern. Die Kellner servierten Martinis und Zigarren. Alle Gäste hatten eine großartige Nacht beim Pokern. Sie schmissen das Kasino-Geld in die Luft und ließen die Scheine auf sich regnen. Jeder posierte in der Fotobox und verkleidete sich mit den Accessoires im Goldeneye-Style.“

Unter den zahlreichen Gästen waren auch die anderen Jonas-Brüder Kevin (31) und Nick (26), dessen Ehefrau Priyanka Chopra (37), sowie Stranger Things-Star Michael Park (51).