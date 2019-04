„Sports Illustrated“: Model mit Kopftuch und Burkini auf Cover

Dienstag, 30. April 2019 13:49 Uhr

Mit einem Cover auf dem Magazin „Sports Illustrated“ feierte Heidi Klum 1998 ihrem endgültigen Durchbruch als Model. Nun schreibt ein anderes Model Geschichte auf dem Cover des Sportmagazins: Halima Aden (21) ist das erste muslimische Model mit Kopftuch und Burkini auf der Titelseite.

Halima Aden hat somalische Wurzeln und wurde in einem Flüchtlingslager in Kenia geboren. Mit sechs Jahren siedelte Aden mit ihrer Familie in die USA über und erlangte dort Bekanntheit, weil sie 2016 als erste Teilnehmerin bei einer Miss Wahl mit Kopftuch und Burkini antrat. Damals erreichte sie das Halbfinale. Danach ergatterte Halima einen Modelvertrag bei der renommierten Modelagentur „IMG“ und lief 2017 das erste Mal bei der New Yorker Fashion Week.

Eine Sensation

Seitdem zierte sie schon einige Cover, wie z.B. die das der arabischen oder britischen „Vogue“. Nun landete Halima den nächsten großen Coup und ist das erste Model mit Kopftuch und Bikini, dass auf dem Titel der „Sport Illustrated“ erscheint.

Für gewöhnlich zieren das Cover ausschließlich Models in sexy Posen und Bademode, wie z.B. in der Vergangenheit Heidi Klum, Kate Upton, Bar Refaeli oder Ashley Graham. Nun darf sich auch Halima dazu zählen und freut sich in einem Making-of-Video sehr darüber: „Ich kann euch gar nicht sagen, wie sich das anfühlt.“

Auf Instagram schreibt Halima: „Ladys, alles ist möglich. In ‚Sports Illustrated‘ zu sein, ist von so großer Bedeutung. Es sendet eine Botschaft an meine Gemeinschaft und die Welt, dass Frauen mit unterschiedlichem Background, Aussehen, Erziehung … zusammenstehen und gefeiert werden können.“