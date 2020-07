Stella McCartneys neuste Kollektion besteht aus Materialresten

Stella McCartney hat Kleidungsstücke in limitierter Auflage auf den Markt gebracht, die vollständig aus Materialresten früherer Entwürfe hergestellt wurden. Die Designerin ist bekannt für ihr besonderes Augenmerk auf nachhaltige Mode.

Nun geht sie sogar einen Schritt weiter und hat zum ersten Mal Stücke zusammenstellt, die aus Abfällen ihrer früheren Kollektionen stammen. Im Einklang mit McCartneys Engagement für eine kreisförmige Ökonomie enthält die Kollektion Einzelstücke, die aus Stoffresten gefertigt werden und in die die Designerin maßgeschneiderte Danksagungen eingenäht hat.

Quelle: instagram.com

Nachhaltige Mode

Jedes Stück enthält dabei eine Notiz, in der dem Käufer für seine Entscheidung gedankt wird, ein nachhaltiges Kleidungsstück zu kaufen. Die Linie umfasst 90 Einzelstücke, darunter asymmetrische Jumpsuits und schicke Anzüge.

„Ich denke, um Nachhaltigkeit in der Mode zu haben, muss man im Voraus denken. Sie müssen über alles zirkulär und in seiner Gesamtheit nachdenken, und am Ende des Tages dreht sich vieles um Verschwendung. […] Wir müssen aufhören und über die Verschwendung nachdenken, sie gerät außer Kontrolle“, gibt Stella in einer Erklärung zur Markteinführung bekannt.

Mit dieser Kollektion lanciert die Marke zum ersten Mal eine Linie dieser Art, die das überschüssige Material verwendet, das von McCartneys früheren Entwürfen übrig geblieben ist. (Bang)