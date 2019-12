Tilda Swinton sieht aus wie der Joker

Tilda Swinton (59) traut sich in Sachen Mode so einiges. Besonders auf dem roten Teppich bleibt die „Game of Thrones„-Darstellerin ihrem Motto „Je schriller desto besser“ stets treu.

Im Rahmen des „International Marrakech Film Festivals“ am 2. Dezember präsentierte sich die Britin nun in einem Outfit, das der Batman-Bösewicht Joker in der Verfilmung „The Dark Knight“ wohl genauso getragen hätte.

Zu einem lilafarbenen langen Blazer, kombinierte sie ein grünes Shirt, das den Look perfekt machte. Auch ihr stets so bleicher Teint, könnte mit dem des Schurken mithalten.

Wird sie der weibliche Joker?

Die Stücke wurden vom französischen Mode-Schöpfer Haider Ackermann (48) designet. Dieser erzählte zuletzt gegenüber dem US-Magazin „Hollywood Reporter: „Nur ein Kleid zu machen ist nicht so interessant – es ist faszinierender, eine Geschichte zu erzählen…“. Das ist dem Fashion-Experten mit dieser Zusammenstellung wohl bestens gelungen.

Nachdem bereits Superman und Batman eine weibliche Version als Serie gewidmet wurde, bringt Tilda Swinton die Produzenten nun vielleicht auf die Idee, auch eine Frau als Joker zu verfilmen. Mit dem Serien-Star bietet sich jedenfalls schon einmal eine geeignete Hauptdarstellerin an.