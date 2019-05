Tyra Banks: 22 Jahre älter und 11 Kilo schwerer zurück auf Cover

Donnerstag, 9. Mai 2019 18:35 Uhr

Das Supermodel Tyra Banks (45) kehrt wieder zurück. Jetzt hat sie sich nach 22 Jahren wieder ablichten lassen und zwar für das Magazin „Sports Illustrated“. Sie steht allerdings nicht das erste Mal für die begehrte Bademoden-Ausgabe vor der Kamera. Mit 23 Jahren zierte die Afroamerikanerin, als erstes schwarzes Model das Cover der „Sports Illustrated“.

Zurück aus der Model-Rente und wieder vor die Linse: Tyra Banks zeigt im Bikini selbstbewusst ihre Kurven und ist stolz darauf. Mit den Jahren hat sich das Supermodel verändert, aber nicht nur sie, sondern auch das Modelbusiness.

Quelle: instagram.com

„Steht zu eurem Körper“

In ihrem Instagram-Account postete sie ein Foto von dem aktuellen „Sports Illustrated“-Shooting und motiviert Nachwuchsmodels zu ihrem Körper zu stehen und sich nicht, von anderen beeinflussen zu lassen. Dazu schrieb sie: “Das ist für alle, denen gesagt wurde, dass sie nicht genug sind wegen ihrem Körper, ihrem Alter oder sonstigem. Ich bin hier, um dir zu sagen, dass du verdammt heiß bist, egal was dir jemand sagt!“

Für diesen Post bekam das Model-Mogul viel Zustimmung von Fans und anderen Model-Kollegen, wie Heidi Klum. “Ich liebe dich immer”, kommentierte sie Tyras Post. Auch die britische „Daily Mail“ fand das ganz super, dazu haben sie das 22 Jahre alte Coverbild rausgesucht und es mit dem jetzigen Foto verglichen – und natürlich gelobt.

Quelle: instagram.com

Drei Frauen, ein Ziel

Die Herausgeberin MJ Day möchte mehr Frauen dazu bestärken sich in ihrem Körper wohl zu fühlen. Sie sagte, in einer öffentlichen Erklärung: “Tyra Banks ist der Inbegriff dessen, was wir für alle Frauen hoffen, die Teil des „Sports Illustrated“ Badeanzugs sind.” Day hat unter anderem auch noch zwei weiter Models ablichten lassen, sodass es dieses Jahr drei Cover geben wird. Der Grund dafür sei: “Während jede einzelne Frau so einzigartig ist, kommen sie zusammen, um eine spektakuläre Geschichte zu erzählen.“