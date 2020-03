Victoria Beckham bringt dritte Sportkollektion im 90er-Stil heraus

Victoria Beckham veröffentlicht ihre dritte Sportkollektion. Die hübsche Brünette brachte im letzten Jahr neben ihren Mode-Kollektionen auch ihre eigene Beauty-Linie auf den Markt und ist erfreut darüber, dass sie ihre Marke erweitern konnte.

Nun wird die Britin in wenigen Wochen ihre dritte Kooperation mit Reebok auf den Markt bringen. Unter ‘Reebok x Victoria Beckham’ wird die vierfache Mutter sportliche Teile in neutralen Tönen im 90er-Stil veröffentlichen. Neben Sport-BHs und nahtlosen Leggings sollen auch Pullover zur Reihe dazugehören. Einige Kleidungsstücke haben sogar einen eingebauten Lichtschutzfaktor 50, andere sind hydrophil und absorbieren Feuchtigkeit, so ‘Vogue’.

Quelle: instagram.com

„Ich liebe, was ich mache“

Die Preise variieren zwischen 40 und 280 Euro. Im Interview mit ‘Grazia’ hatte Victoria Beckham kürzlich erklärt: „2020 geht es darum, die kreative Reise, die ich gerade erlebe, fortzuführen. Ich liebe, was ich mache und ich bin so glücklich, Mode und Beauty nebeneinander zu haben. Ich habe das Gefühl, dass dieses Jahr sehr aufregend werden wird.“

Auf die Frage, wie sie es empfinde, als Vorbild betrachtet zu werden, antwortete Victoria: „Ich fühle mich natürlich geschmeichelt, aber gleichzeitig nehme ich das auch ernst. Ich möchte zum Beispiel vertreten, für die eigenen Gesundheit zu sorgen und sich um sich selbst zu kümmern – und, wie ich immer sage und was ich am wichtigsten finde, nett zu sein.“