Victoria Beckham: Seltener Anblick, sie trägt Sneaker

Victoria Beckham (45) hat zwei Markenzeichen, der Designerin würde niemals ein Lächeln entweichen und sie würde vermutlich niemals ohne ihre High Heels das Haus verlassen. Egal zu welcher Gelegenheit, Victoria zwängt sich in enge, hohe Schuhe.

Über die Jahre haben sich die Füße von Victoria Beckham schmerzhaft verformt, sie hat einen Hallux Valgus, eine Fehlstellung der Großzehe. Das hält die vierfach Mutter jedoch nicht davon ab, sich trotzdem täglich in ihre Designer-Schühchen zu zwängen.

In Sportkleidung

Doch welch ein Wunder, auf ihrem Instagram-Account lud Victoria nun ein Foto hoch, auf dem sie Sneaker trägt. Ein echt seltener Anblick, den man würdigen sollte. Auf dem Bild sitzt sie in Sportkleidung (!) auf einem Stuhl, in einer ziemlich lässigen Pose mit weißen Sneakern an den Füßen.

Quelle: instagram.com

Ob das nur für ein Shooting war oder ob Victoria Beckham tatsächlich in Sportkleidung den Tag verbracht hat? Ihren geschundenen Füßen zuliebe sollte sie zukünftig öfter zu bequemen Schuhwerk greifen, denn ihr Hallux Valgus tut schon bein hinschauen weh!