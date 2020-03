Victoria Swarovski: Ihr Glamour-Look bei „Let’s Dance“

Moderatorin Victoria Swarovski beeindruckt das „Let’s Dance“-Publikum wöchentlich mit den elegantesten Roben und den gewagtesten Outfits. Ob langes Abendkleid oder knapper Einteiler; Swarovski inspiriert ihre Fans geschmackvoll und facettenreich.

Kürzlich zeigte sich die 26-Jährige im Rahmen eines Fotoshootings, welches anlässlich der aktuellen Staffel realisiert wurde. Ihr Styling überrascht besonders frühlingshaft, bunt und sexy. Im Mittelpunkt stand u.a. ein extravagantes rotes Kleid mit einem klassischen Corsagenoberteil, welches einen femininen Auftritt garantiert.

Darüber befand sich ein transparentes Material mit Verzierungen aus kleinen Blüten und schimmernden Pailletten. Lange Trompetenärmel sorgten für spannende Vintage-Akzente und eine schmale Taille betonte Victorias schönen Body.

Pailletten gehen immer!

Pailletten gehen immer und sind besonders festlich. Auch Victoria setzt gerne auf die stylishen Alleskönner und präsentierte sich in einem lilafarbenen Partykleid, welches von oben bis unten funkelte. Die Farbe weckt die Lust auf warme Tage und ist in der aktuellen Saison sehr gefragt.

Der Schnitt des Kleides punktete mit kleinen Rüschen und aufgebauschten langen Ärmeln. Silberne High Heels komplettierten das hübsche Outfit.

Der dritte Look des Fotoshootings begeisterte anspruchsvoll und lässig. Swarovski hüllte sich in einen angesagten Hosenanzug in den Farben Schwarz und Bordeauxrot. Das Material betörte mit Samt und Seide. Dabei schimmerte das Honigwabenmuster teilweise in Grau und präsentierte Victoria von ihrer attraktivsten Seite. Auch das Dekolleté ließ tief Blicken und stellte ein verführerisches schwarzes Spitzenbustier zur Show.

Welchen Look die schöne Moderatorin wohl heute Abend wählen wird? Wir sind gespannt! 13 Prominente und Profitänzer freuen sich bei Victoria Swarovski und Daniel Hartwich auf ihre Einzeltänze zu zweit. Wer muss am Freitag die zweite Show verlassen?

Die Show gibt’s danach auch immer bei TVNow! (HA)