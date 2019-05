Whoopi Goldberg macht jetzt Mode für große Größen

Donnerstag, 16. Mai 2019 21:16 Uhr

Whoopi Goldberg, die für ihren exzentrischen Stil und ihre auffälligen Sweathshirts bekannt ist, kündigte jetzt ihre neue Modelinie namens ‚Dubgee‘ an. Und die ‚Sister Act‘-Schauspielerin verriet, dass sie früher oft mit ihrem Körper zu kämpfen hatte und deshalb eine eigene Kleiderlinie entwerfen wollte, in der sie sich völlig wohlfühlt.

Gegenüber dem ‚People‘-Magazin erzählte die 63-Jährige: „Ihr werdet mich in meinen eigenen Kleidern sehen. Wenn ich sie nicht trage, werdet ihr mir nicht glauben, was ich euch darüber erzähle. Ihr werdet diese Kleidung tragen wollen, da sie gemütlich ist und für jede Körpergröße gemacht ist. Falls ihr euch dazu entscheidet, keinen BH tragen zu wollen, dann tragt keinen! Egal für was ihr euch entscheidet – es ist die richtige Entscheidung.“

Jeder soll etwas finden

Der ‚Nobodys Fool‘-Star erzählte auch, dass sein Konzept für die Linie nach einem Urlaub in Griechenland entstand, als er keine Kleidung für seine Kleidergröße fand. Goldberg fügte im Interview hinzu: „Es war eine Erfahrung, die ich nicht kannte. Ich habe bis jetzt immer Kleidung in meiner Größe gefunden.“

Die exklusive Kollektion wird zwischen umgerechnet 80 Euro bis 348 Euro kosten und der ‚Ghost-Nachricht von Sam‘-Schauspielerin war es wichtig, Frauen Kleidung zu bieten, in denen sie sich vollkommen wohlfühlen. Sie fügte hinzu: „Die letzte Sorge, die man haben sollte, ist, was man in seinem Kleiderschrank hat. Meiner Meinung nach sollte man nur Kleidung haben, in der man sich wirklich wohlfühlt. Du kannst alles sein und anziehen was du willst!“ ‚Dubgee‘ ist seit letzten Mittwoch (15. Mai) erhältlich.